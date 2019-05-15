У экс-главы района Подмосковья потребовали изъять имущества на 4 млрд рублей

В Генпрокуратуре сообщили, что направят в суд иск об обращении в доход государства незаконного приобретенного имущества экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на сумму около 4 млрд рублей.

«Установлено, что Постригань использовал свое служебное положение для личного обогащения, в том числе за счет имущества, которое ранее находилось в муниципальной собственности. Речь идет о 407 объектах незаконно присвоенной недвижимости (квартиры, земельные участки, база отдыха и другие) кадастровой стоимостью 935,7 млн рублей, четырех автомобилях (Тоyota Land Cruiser, Меrcedes S350, Аudi А8, Аudi Q5) стоимостью 9,4 млн рублей и денежном эквиваленте уже отчужденного ответчиками имущества на сумму 3 млрд рублей», – сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной ТАСС.

Он также отметил, что иск в Клинский городской суд Московской области о взыскании в доход государства имущества, полученного Постриганем и его близкими из непредусмотренных законом источников на сумму свыше 3,9 млрд рублей, уже подготовлен.

Ранее сообщалось, что у соучастника полковника Захарченко забрали в доход государства имущество на 380 млн рублей.

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