У соучастника Захарченко в доход государства забрали имущество на 380 млн рублей

Гагаринский районный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры России об обращении в доход государства имущества на 380 млн рублей, принадлежащего обвиняемому в коррупции Дмитрию Сенину – соучастнику полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машино-места) в Москве и Московской области, а также пять дорогих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких, которые, по данным прокуратуры, были получены незаконным путем, передает ТАСС.

Суд постановил удовлетворить исковые требования Генеральной прокуратуры. Решение суда пока не вступило в законную силу, у сторон есть месяц на его обжалование.

Напомним, в ноябре минувшего года Генпрокуратура России направила в суд иск с целью взыскания с экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина в пользу государства почти 400 млн рублей.

Следствие считает, что Сенин являлся посредником при передаче взятки Захарченко.

Врио начальника управления «Т» антикоррупционного главка (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. В общей сложности у Захарченко и членов его семьи изъяли около 9 млрд рублей.