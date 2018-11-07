Прокуратура потребовала взыскать с подельника Захарченко 400 млн рублей

Генпрокуратура России направила иск в суд с целью взыскания в пользу государства почти 400 млн рублей с экс-сотрудника ФСБ Дмитрия Сенина, который являлся подельником полковника МВД Дмитрия Захарченко.

«Взысканию в доход государства подлежат 28 объектов недвижимости (жилые дома, земельные участки, квартиры, машиноместа), расположенных в Москве и Московской области, пять дорогостоящих автомобилей, зарегистрированных на Сенина и его близких», – рассказали в Генпрокуратуре.

В ведомстве считают, что это имущество Сенин получил благодаря незаконным источникам. Общая стоимость имущества оценили свыше, чем в 380 млн рублей, пишет «Интерфакс».

Напомним, Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года. Его обвиняют в нескольких эпизодах взяток и воспрепятствовании следствию. Во время обыска в его квартире обнаружили 120 млн долларов и 2 млн евро. В общей сложности у Захарченко и членов его семьи изъяли примерно 9 млрд рублей.

Следствие считает, что Сенин являлся посредником при передаче взятки.