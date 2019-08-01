Генпрокуратура потребовала возбудить дело против экс-главы подмосковного района

Генпрокуратура направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении экс-главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя.

«В действиях Постриганя и иных лиц усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ст. 159 («Мошенничество»), 174.1 («Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления»), 210 (организация преступного сообщества), 286 («Превышение должностных полномочий»), 290 («Получение взятки»), 292 («Служебный подлог») УК РФ», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, Постригань был задержан в 2018 году по подозрению в превышении полномочий.

Правоохранители нашли у бывшего чиновника незаконно приобретенное имущество на 4 млрд рублей, после этого к ней добавилось еще 5 млрд.