У бывшего главы Клинского района нашли незаконное имущество на 9 млрд рублей

Сумма иска прокуратуры к экс-главе Клинского района Подмосковья Александру Постриганю выросла более чем в два раза, об этом сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

Сумма иска, поданного прокуратурой, выросла до 9 млрд рублей, сообщил Куренной, передает РИА «Новости».

«В том числе 1699 объектов недвижимости (преимущественно земельные участки в Клинском районе) кадастровой стоимостью не менее 4,3 млрд рублей, четыре автомобиля стоимостью 9,4 млн рублей, а также 4,7 млрд рублей как эквивалент уже отчужденного ответчиками имущества», – сказал представитель ведомства.

Куренной уточнил, что Постригань с помощью своего служебного положения помогал бизнесу своего сына. Это подтвердили несколько лиц, на которых бывший чиновник имел влияние. По этим данным, Постригань вместе с сыном фиктивно оформили на них много имущества, чтобы скрыть его.

«Совместно с органами Росфинмониторинга, ФНС и Интерпола ряда стран Генпрокуратурой продолжена работа по выявлению зарубежных активов Постриганя А. Н. и близких ему лиц, приобретенных на коррупционные доходы», – заключил Куренной.

Ранее в мае сумма иска надзорного органа к Постриганю составляла 4 млрд рублей.