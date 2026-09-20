Эксперт объяснил недопуск некоторых наблюдателей на выборах ошибками партий

Доцент МПГУ Тюков: Случаи недопуска наблюдателей на выборы составили 0,3%

Tекст: Елизавета Шишкова

Сообщения о массовых отказах в допуске наблюдателей на избирательные участки не соответствуют действительности, передают «Ведомости». «Если проанализировать все подобные сообщения, то речь идет всего о 0,3% от общего числа наблюдателей и касается двух партий в нескольких регионах. То есть мы имеем отдельные случаи, с которыми и следует разбираться», – заявил доцент МПГУ Никита Тюков.

По информации КПРФ, 18 сентября в Воронеже на участки не пустили 349 представителей партии, а по области – 481. Жалобы поступали также из Липецкой области. О недопуске заявляли и представители «Яблока».

Эксперт объяснил отказы ошибками в оформлении документов самими политическими объединениями. В Воронежской и Ленинградской областях КПРФ назначала наблюдателями лиц без активного избирательного права в округе. Кандидаты от «Яблока» направляли людей с московской пропиской на участки в Подмосковье, где они не имеют права голоса.

В России с 18 по 20 сентября проходит единый день голосования. На выборах депутатов Госдумы IX созыва распределяется 450 мандатов. В голосовании принимают участие 10 партий, при этом «Яблоко» было снято с федерального списка по решению Верховного суда. Всего открылось свыше 90 тыс. участков, куда направлено более 380 тыс. наблюдателей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый день голосования прошел без серьезных нарушений.

Общественные штабы завершили обучение более 116 тыс. наблюдателей.

Центральная избирательная комиссия исключила партию «Яблоко» из избирательного бюллетеня.