Названа причина задержания замглавы департамента Минкультуры

Уголовное дело против замдиректора департамента охраны культурного наследия Минкультуры Павла Мосолова связано с хищением бюджетных средств на ремонт Соловецкого монастыря, выделенных в 2011-2016 годах, заявил его адвокат Сергей Скрехин.

«Мой подзащитный являлся свидетелем по уголовному делу в отношении [бывшего заместителя министра культуры] Григория Пирумова и давал показания в октябре прошлого года. После соединения старого и нового дел они фактически стали фигурантами одного дела», – пояснил Скрехин, передает ТАСС.

Он отметил, что предыдущее уголовное дело возбудили в феврале 2018 года, всего фигурантам дела вменяется пять эпизодов мошенничества на сумму свыше 20 млн рублей.

Ранее сообщалось, что Мосолов, экс-руководитель департамента Владимир Цветнов и два бизнесмена были задержаны в Москве.

Напомним, Пирумов был арестован в мае 2018 года по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа». 7 августа суд удовлетворил ходатайство бывшего замминистра культуры об условно-досрочном освобождении.