Суд арестовал экс-замминистра культуры Пирумова

Басманный суд Москвы в пятницу арестовал экс-замминистра культуры Григория Пирумова по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при ремонте «Эрмитажа».

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Пирумова меру пресечения в виде заключения под стражу», – огласила решение судья Елена Ленская, передает РИА «Новости».

По словам следователя, Пирумов и другие фигуранты дела, бизнесмен Никита Колесников и бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо, виновными себя не признают. Сам Пирумов заявил, что контракт на реконструкцию Эрмитажа был заключен через электронный аукцион, поэтому повлиять на него якобы было нельзя.



Защита попросила отпустить обвиняемого под домашний арест или под личное поручительство академика РАН, известного физика Евгения Велихова.

Ранее Пирумов, Колесников и Мазо уже были осуждены по громкому «делу реставраторов», но избежали длительных сроков и были отпущены в день оглашения приговора. По новому делу им грозит до 10 лет лишения свободы.

В пятницу сообщалось, что перед оглашением приговора Пирумову стало плохо, ему была вызвана скорая помощь.

Напомним, Пирумов был задержан по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж». Сообщалось также, что он якобы планировал получить британскую визу и сбежать из России.