Пирумова задержали по делу о хищении в Эрмитаже

Экс-замминистра культуры Григорий Пирумов и глава ГК «Роспан» Никита Колесников задержаны по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий «Эрмитажа», сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий «Государственного Эрмитажа», следователями СКР совместно с ФСБ России задержаны Пирумов и Колесников», – приводятся слова Петренко в Telegram-канале СК.

Отмечается, что еще один фигурант дела – бывший директор департамента управления имуществом Минкультуры Борис Мазо.

Следствие считает, что все они организовали заключение госконтракта «без реального намерения его исполнить», а большую часть аванса перечислили в подконтрольные им организации.

16 и 17 мая следователями совместно с сотрудниками ФСБ проведены обыски, в том числе по месту жительства подозреваемых. В Telegram-канале опубликованы фото обыска.

На сайте СКР отмечается, что дело возбуждено по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

В октябре Дорогомиловский суд Москвы приговорил Пирумова к 1,5 годам колонии общего режима по «делу реставраторов». После оглашения приговора его освободили из-под стражи, так как назначенный срок бывший чиновник уже отбыл в СИЗО.

Напомним, фигурантов «дела реставраторов» задержали весной 2016 года. Пирумов стал главным подозреваемым по делу о похищении более 100 млн рублей на проектах реставрации Новодевичьего монастыря в Москве, Музея космонавтики в Калуге и других объектов.