Экс-замминистру культуры Пирумову вызвали скорую в зал суда

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18 мая, пятница  |  Последнее обновление — 17:12  |  vz.ru
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Крупнейший металлургический завод Украины оказался смертельно опасным

В Криворожстали удваивают прибыль, заставляя работать на неисправной техникеФото: facebook.com/ArcelorMittalUA
Серия смертей и технологических нарушений вынудила персонал заблокировать работу одного из крупнейших украинских заводов. Работники доведены до отчаяния из-за ужасающей ситуации с техникой безопасности. И это притом что «АрселорМиттал Кривой Рог» показывает за последние годы рекордную прибыль – в то время, когда многие другие украинские заводы массово закрываются. Подробности...
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Почему призывы к уничтожению Крымского моста опасны для всего мира

Американский журналист Том Роган получил свои 15 минут славы на постсоветском пространстве благодаря призывам разбомбить Крымский мостФото: кадр из видео
Почему официальный Киев с таким воодушевлением воспринял призыв американского журналиста Тома Рогана разбомбить Крымский мост, легко объяснимо. Но резкая реакция российского Следственного комитета многим кажется чрезмерной. Это не так. Роган и его единомышленники вряд ли понимают, к чему они на самом деле призывают. Подробности...
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Как остановить «запрограммированное вымирание» России

России необходим «демографический рывок», чтобы не дать мрачным прогнозам ООН о сокращении численности населения сбытьсяФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Десять миллионов человек населения может потерять Россия в ближайшие тридцать лет – по крайней мере, так пророчит прогноз ООН. Специалисты не исключают подобный сценарий, однако высказываются и рецепты того, как можно было бы избежать столь катастрофического падения численности населения. Подробности...
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Разведка Германии повесила на Россию еще одно «преступление против Европы»

Каталонский кризис по-прежнему далек от разрешенияФото: Jordi Boixareu/Z\UMA/Global Look Press
О недавнем каталонском кризисе вроде бы все уже забыли, но в период особенно острого противостояния России и Запада он вновь оказался полезен. Москву уже обвиняли в том, что она способствует отделению Каталонии от Испании, но теперь это делает внутренняя разведка ФРГ, причем в терминах, знакомых нам по «делу Скрипалей». На что рассчитывают немцы? Подробности...
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К трагедии в Кемерово могла привести целая серия нарушений

Если бы не ряд нарушений, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могла бы быть менее масштабнойФото: Максим Киселев/РИА «Новости»
Чудовищный пожар в Кемерово немедленно вызвал массу и официальных версий, и слухов о его причинах. Уже сейчас, исходя из свидетельств очевидцев, можно выделить ряд нарушений, превративших возгорание в одну из самых страшных трагедий такого рода в современной России. Их насчитывается как минимум шесть. Подробности...
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О чём помалкивают наши трубадуры свободы

Сергей Шаргунов, Писатель, журналист, депутат Государственной думы
Сегодня у посольства Украины собираются люди, чтобы поддержать главного редактора РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского. Его обвиняют в государственной измене в стране победившей демократии. Подробности...

Квантовая Россия

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Пятьдесят лет назад люди были уверены в том, что к 2018 году человечество уж наверняка полетит в дальний космос обживать открытые там пригодные для жизни планеты. Не получилось. Случилась штука не менее удивительная. Подробности...
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Хватит держать в уме «красную машину» времен СССР

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Хоккей – это массовое производство в очень конкурентной среде. А выигрывать надо везде. Хотя бы не проигрывать. И поэтому хоккейные поражения так поучительны для думающего русского человека 2010-х. Подробности...
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          Экс-замминистру культуры Пирумову вызвали скорую в зал суда

          18 мая 2018, 15:44

          Текст: Наталья Ануфриева

          Версия для печати

          В Басманный суд Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте экс-замминистра культуры Григория Пирумова, была вызвана скорая помощь.

          «Пирумову стало плохо. Он пожаловался на духоту. В суд вызвана скорая помощь», – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

          Отмечается, что самочувствие экс-замминистра культуры ухудшилось, когда суд был готов огласить решение по ходатайству, передает ТАСС.

          Известно, что Пирумов в суде заявил, что не мог похитить деньги при строительстве новых зданий Эрмитажа, так как музей сам проводит отбор подрядчиков и контролирует работы.

          Защита попросила поместить обвиняемого под домашний арест. Адвокаты также приобщили к делу личное поручительство академика Евгения Велихова с просьбой отпустить Пирумова.

          Напомним, Пирумов был задержан по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

          Сообщалось также, что он якобы планировал получить британскую визу и сбежать из России.


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