Экс-замминистру культуры Пирумову вызвали скорую в зал суда

В Басманный суд Москвы, который рассматривает ходатайство об аресте экс-замминистра культуры Григория Пирумова, была вызвана скорая помощь.

«Пирумову стало плохо. Он пожаловался на духоту. В суд вызвана скорая помощь», – сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Отмечается, что самочувствие экс-замминистра культуры ухудшилось, когда суд был готов огласить решение по ходатайству, передает ТАСС.

Известно, что Пирумов в суде заявил, что не мог похитить деньги при строительстве новых зданий Эрмитажа, так как музей сам проводит отбор подрядчиков и контролирует работы.

Защита попросила поместить обвиняемого под домашний арест. Адвокаты также приобщили к делу личное поручительство академика Евгения Велихова с просьбой отпустить Пирумова.

Напомним, Пирумов был задержан по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей при строительстве комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

Сообщалось также, что он якобы планировал получить британскую визу и сбежать из России.