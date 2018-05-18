Пирумов собирался сбежать из России в Британию

Бывший заместитель министра культуры Григорий Пирумов, обвиняемый в хищении 450 млн рублей, планировал получить британскую визу и сбежать из России, заявил следователь в Басманном суде Москвы.

«Нами получены сведения от компании, которая оказывала консультацию Пирумову для получения визы в Великобританию. Нам неизвестно, когда он хотел покинуть страну», – приводит его слова РИА «Новости».

Также следователь сообщил, что сумма похищенных средств при реставрации Эрмитажа увеличится с нынешних 450 млн рублей. Нынешнюю сумму он назвал «минимальной», передает ТАСС.

Напомним, следствие просит арестовать Пирумова. Накануне Пирумов был задержан по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей.