Следствие попросило арестовать экс-замминистра культуры Пирумова

Следствие просит Басманный суд Москвы арестовать экс-замминистра культуры Григория Пирумова в рамках нового дела о хищении не менее 450 млн рублей, выделенных на строительство комплекса зданий Эрмитажа.

«В Басманный суд поступили ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Пирумова Г. У. и Колесникова Н. В., обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.159 УК», – сообщил собеседник ТАСС.

Напомним, ранее в пятницу экс-замминистру культуры Григорию Пирумову и главе ГК «Роспан» Никите Колесникову предъявили обвинения в хищении средств при строительстве комплекса зданий Эрмитажа.

Накануне Пирумов и Колесников были задержаны по уголовному делу о хищении не менее 450 млн рублей.