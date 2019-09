NYT перепечатала публикацию 1894 года об аресте русского шпиона в Германии

Американская газета The New York Times опубликовала изданную в 1894 году статью The New York Herald под заголовком «Русский госслужащий заподозрен в шпионаже» об аресте в Германии военно-морского атташе М. Дубасова.

В публикации на сайте NYT говорится, что за передвижениями Дубасова «пристально следила тайная полиция», по данным которой существует «огромная шпионская сеть, организованная сотрудниками русского посольства и руководимая из Берлина».

В публикации говорится, что Дубасова уличили в «составлении планов укреплений в Пиллау» (ныне – Балтийск Калининградской области). «В русском посольстве ничего нельзя узнать. Официальные лица посольства полностью отрицают обвинения, выдвинутые против г-на Дубасова», – говорится в статье.

Автор публикации отмечает, что тайная политическая полиция в Берлине «располагает доказательствами существования огромной шпионской сети, организованной некоторыми функционерами русского посольства в Берлине».

«Вполне очевидно, что отношения между двумя дворами опять далеки от сердечных. Об этом свидетельствует отсутствие цесаревича на недавних маневрах и представителя царя на церемонии открытия памятника императору Вильгельму I», – говорится в статье.

Европейское издание The New York Herald просуществовало с 1835 по 1924 год. Сейчас полностью принадлежит New York Times, оставаясь англоязычной газетой, печатающейся в 35 городах мира и продающейся в 180 странах.

Добавим, что в настоящее время новый «шпионский» скандал разгорается между Россией и США. Телеканал CNN сообщил, что в 2017 году США тайно эвакуировали американского шпиона наивысшего уровня в правительстве России. Согласно предположениям блогеров, «шпионом в правительстве» мог быть пропавший в Черногории государственный советник третьего класса Олег Смоленков.

В МИД заявили, что «такого бреда CNN еще не придумывала». В ЦРУ раскритиковали «вводящие в заблуждение спекуляции и предположения CNN».

В Кремле подтвердили, что называемый СМИ «американским шпионом» Олег Смоленков несколько лет назад был сотрудником администрации, но был уволен внутренним распоряжением.