В челябинском детсаду на ужин решили дать только соль

В детском саду № 293 в Челябинске детям на ужин предложили только шесть граммов соли. Фото меню было опубликовано в Сети.

На снимке меню за 18 сентября видно, что в течение дня детей кормили традиционной для учреждения пищей: каша на завтрак, суп и гуляш на обед, сок и вафли на полдник, передает Ura.ru.

В графе «Ужин» значится только одна строчка – «Соль, 6 граммов».

Позднее еще один пользователь выложил в Сети фото обновленного меню – на нем надпись «Соль» зачеркнули, а вместо нее ручкой написали: «Не будет».

В детском саду объяснили произошедшее техническим сбоем.

«У нас компьютер всегда в графе «Ужин» автоматически выдает шесть граммов соли. Просто в этот раз забыли (эту строчку) убрать», – объяснила заведующая Марина Злакоманова.

По ее словам, в этот день в садике вообще не должно было быть ужина.

«Мы родителей предупредили, что ужина не будет, и попросили их забрать детей в 17 часов», – отметила она.

Напомним, в 2018 году ребенок умер во время кормления в детсаду.

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