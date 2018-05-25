Ребенок умер во время кормления в детсаду

В Белгороде ребенок задохнулся, подавившись зеленым горошком; возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Отварной горошек, которым кормят детей в детских садах, согласно технологии приготовления, перед подачей должен разминаться в пюре.

Однако этого не было сделано, детям подали горошек в цельном виде, следует из сообщения Следственного комитета в «ТамТам».

Из детского сада, в котором произошел инцидент, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы происшествия

Отметим, что это уже не первый трагический инцидент в российских детсадах с начала года. Так, в апреле воспитательница одного из московских детских садов по ошибке напоила детей бензиновым растворителем. В Кирове ребенок провалился в двухметровую яму с грунтовой водой на территории детского сада во время прогулки.

В марте в Красноярске сотрудница частного детского сада забыла ребенка в подъезде после прогулки. В феврале в детском саду в Новой Москве погибла девочка; сообщалось, что воспитатели забыли ее на прогулке.