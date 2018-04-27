Ребенок провалился в двухметровую яму в детсаду

В Кирове на территории одного из детских садов ребенок провалился в двухметровую яму с водой, сообщает Следственный комитет.

Яма образовалась в результате провала грунта, говорится в сообщении ведомства в «ТамТам».

Ребенка достали из ямы сотрудники Росгвардии. Один из них «снял с себя верхнюю одежду, обвязался веревкой и спустился в эту яму, (...) скрылся под землей полностью, его было даже не видно», передает интернет-портал «Свой Кировский.рф» слова очевидцев.

Отмечается также, что ребенок был без сознания, когда его вытащили на поверхность, так как «успел наглотаться воды»; однако мальчик пришел в себя уже к приезду медиков.

В данный момент ребенок находится в больнице, его жизни ничего не угрожает.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. К проверке присоединилась прокуратура.

Глава администрации Кирова Илья Шульгин заявил, что решение по итогам расследования «будет жесточайшее».

Это уже не первый скандальный инцидент в российских детских садах с начала года. Так, например, в апреле воспитательница одного из московских детских садов по ошибке напоила детей бензиновым растворителем.

В марте в Красноярске сотрудница частного детского сада забыла ребенка в подъезде после прогулки. В феврале в детском саду в Новой Москве погибла девочка; сообщалось, что воспитатели забыли ее на прогулке.