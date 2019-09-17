Путин назвал Израиль русскоязычным государством

Президент России Владимир Путин в ходе конгресса фонда «Керен ха-Йесод» заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством.

«Граждане России и Израиля связаны семейными, родственными, дружескими узами. Это настоящая такая сетевая общая семья, без всякого преувеличения говорю. Почти два миллиона русскоязычных граждан Израиля проживают в этой стране. Мы считаем Израиль русскоязычным государством», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

По его словам, народы России и Израиля объединяют общие, в том числе трагические моменты в истории. Он отметил, что разрастание антисемитизма и ксенофобии, пересмотр итогов Второй мировой войны необходимо предотвратить, передает ТАСС.

«Важно передавать следующим поколениям истину о страшной трагедии Холокоста, о колоссальных потерях, которые понесли наши народы, о совершенных нацистами преступлениях против человечности. Это абсолютно необходимо для того, чтобы предотвратить разрастание в современном мире антисемитизма, ксенофобии, религиозной и расовой нетерпимости. Позиции России и Израиля, народов наших стран едины: мы считаем совершенно недопустимыми любые попытки пересмотра итогов войны, искажения истины, оправдания фашизма и его приспешников», – отметил он.

Российский лидер сообщил, что президент Израиля Реувен Ривлин пригласил его в Израиль в январе 2020 года принять участие в мероприятиях, посвященных 75-летней годовщине освобождения Освенцима и к дню памяти жертв Холокоста.

«Я обязательно воспользуюсь этим предложением, как и сказал об этом совсем недавно на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Рассчитываю, что в ходе визита мы с руководством Израиля также откроем в Иерусалиме создающийся по инициативе израильских ветеранов мемориал памяти блокадникам Ленинграда», – добавил глава государства.

Он сказал, что Россия старается выстроить с Израилем партнерские, конструктивные отношения и уделяет большое внимание развитию многоплановых взаимовыгодных отношений.

«Без всякого преувеличения могу сказать, с гордостью, что, наверное, такого отношения между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы, пару лет образования Государства Израиль», – подчеркнул российский лидер.

Президент добавил, что отношения между странами отличает содержательный политический диалог.

«Мы регулярно встречаемся с премьер-министром господином (Биньямином) Нетаньяху, часто обмениваемся мнениями и консультируемся друг с другом по телефону, в рабочем режиме обсуждаем актуальные, порой самые острые вопросы глобальной и региональной повестки, двустороннего сотрудничества», – сказал Путин.