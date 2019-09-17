Стало известно о перенесенной Заворотнюк трепанации черепа

Актрисе Анастасии Заворотнюк, у которой, по неподтвержденным данным, обнаружили рак мозга, делали трепанацию черепа.

По данным «Московского комсомольца», о злокачественном новообразовании головного мозга Заворотнюк впервые узнала во время осмотра в Германии.

Отмечается, что врачи провели трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции у актрисы поднялось давление, начались сильные боли и в итоге она вернулась из Германии домой, передает издание.

«МК» также отмечает, что в июне родные артистки вызывали ей скорую помощь из-за давления. Актриса сама рассказала врачам о своем диагнозе, демонстрируя документы на немецком языке.

По данным СМИ, Заворотнюк находится в реанимации, она частично парализована. Утверждается, что у нее опухоль мозга.

В понедельник сообщалось, что состояние актрисы ухудшилось, а продюсер Андрей Разин заявил, что у нее «все плохо». Представители Заворотнюк отказываются комментировать эти сообщения.

Между тем Первый канал анонсировал новый выпуск программы «Пусть говорят», в котором речь пойдет о состоянии здоровья Заворотнюк.