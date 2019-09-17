Уснувшего в Раде Порошенко высмеяли

Интернет-пользователи бурно обсуждают видеоролик, на котором экс-президент Украины Петр Порошенко уснул на заседании Верховной рады.

Ролик разместил у себя в Facebook украинский депутат Александр Онищенко.

На ролике Порошенко сидит на заседании с закрытыми глазами. В какой-то момент политик приоткрывает глаза, но затем его веки вновь слипаются.

«Петя устал и не высыпается, потому что думает денно и нощно, как бы агрессора остановить», – написал Онищенко.

В Сети посмеялись над кадрами со спящим Порошенко. «А вдруг война, а я уставший», – написал один из комментаторов.

«Крыша едет, не может смириться со своим социальным статусом», – добавил другой.

«Сидел бы уже дома. Чего ему типа «на работу» шляться? Деньги на жизнь что ли зарабатывать приходится?» – задался вопросом еще один пользователь.

Член партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Илья Кива заявил в комментариях, что Порошенко «совсем старый стал, спился».

Однако некоторые предположили, что политик не спит, а просто смотрит в телефон.

Ранее пользователи Сети посмеялись над Порошенко, которого забросали яйцами после допроса в госбюро расследований.

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