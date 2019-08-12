В Сети посмеялись над закиданным яйцами Порошенко

Пользователи Сети посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, которого забросали яйцами после допроса в Госбюро расследований.

«Жаль не навозом», – написали под роликом на YouTube, передает РИА «Новости».

«Это ж просто праздник какой-то! Хотя яйца сейчас в цене. Лучше использовать тухлые помидоры», – добавил Сергей Стрельник.

«Всенародная любовь», – отметила Ludmila F.

«Наконец-то он с яйцами», – пошутил @vovazolin.

Некоторые пользователи назвали происходящее около здания ГБР «цирком» и «сумасшедшим домом».

«Петя, вали за бугор», – написал Михаил.М.

«Порошенко привел на допрос в ГБР двух дочек и младшего сына с плакатами. «Не обижайте нашего папаньку», – отметила Колядка.

«Массовка обходилась все дороже, и тут его взгляд упал на детей», – прокомментировала Елена Лукаш.

Напомним, Петра Порошенко забросали яйцами после допроса по делу об уклонении от уплаты налогов. В понедельник экс-глава государства пришел на допрос по делу о покупке канала «Прямой».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД