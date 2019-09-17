Политолог ответил «чистоплюям» по поводу продажи С-400 Саудовской Аравии

Политолог Федор Лукьянов прокомментировал предложение президента России Владимира Путина Саудовской Аравии купить ЗРК С-400 или С-300.

Президент Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов написал в Telegram, что идея «продавать оружие и Ирану, и Саудовской Аравии подкупает своей простотой и ясностью».

По словам эксперта, саудиты покупают оружие «не для того, чтобы им пользоваться (все равно не получается)», а в качестве платы за лояльность «важным акторам международной политики». Кроме того, он отметил, что С-400 «считается оружием оборонительным».

Лукьянов также ответил на возражения «некоторых чистоплюев», которые обращают внимание на «этическую сторону».

«Мы за мир. Мир – наше все. Хочешь мира – готовься к войне», – заявил эксперт, подчеркнув, что риск начала военных действий тем ниже, чем «лучше готовы к войне региональные соперники».

«Баланс, взаимное сдерживание. То-се», – заявил он, приведя в пример Армению и Азербайджан, которым Россия поставляет вооружения не только из-за «выгоды», но и для «взаимного сдерживания».

Напомним, Путин предложил Саудовской Аравии купить С-400 или С-300.

Ранее Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству уже выражала готовность поставить С-400 Ирану.

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