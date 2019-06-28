Названы препятствия для поставок С-400 Ирану

«В Иране дураков нет. Они понимают, что в определенной степени это эскалация. С-400 меняет баланс сил на земле и в воздухе», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Так он отреагировал на готовность Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству поставить Ирану комплексы С-400.

Политолог Дмитрий Дробницкий считает, что в Тегеране хотели бы иметь на вооружении российские зенитно-ракетные комплексы С-400, но относятся к этому вопросу с осторожностью, понимая, что такой шаг не будет одобрен другими игроками в регионе.

«В Иране дураков нет. Они понимают, что в определенной степени это эскалация. С-400 меняет баланс сил на земле и в воздухе, хотя это оборонительное оружие. Поэтому решение о поставке такого серьезного вооружения в регион, где много противоречий, должно приниматься исключительно из политических соображений», – сказал Дробницкий.

Эксперт напомнил, что ранее Россия, США и Израиль заявляли о необходимости поддерживать баланс сил на Ближнем Востоке. «Потому в ближайшее время поставки С-400 маловероятны. Но технически такая возможность есть. С-400 собираются чуть ли не серийно. Производство можно увеличить в любой момент», – считает эксперт.

В то же время он отметил, что Иран может быть не готов технически интегрировать С-400 в свою военную систему. «Непонятно, насколько предыдущие С-300 интегрированы. Поэтому Иран пока не запрашивает такое вооружение. А с политической точки зрения это был бы слишком сильный ход. Он может быть сделан только в том случае, когда ситуация в регионе начнет терять баланс в сторону, который России будет не нравится. А пока российская дипломатия вполне справляется со своими задачами», – подытожил Дробницкий.

Напомним, в пятницу в пресс-службе Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщили о готовности России поставить Ирану С-400.

Первым зарубежным обладателем С-400 стал Китай, после чего был подписан контракт с Турцией, а затем – и с Индией.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что С-400 становится сильнейшим геополитическим оружием России – не военным, а именно политическим инструментом изменения расклада сил в мире.