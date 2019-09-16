Жители Германии призвали Берлин наладить отношения с Россией

Подавляющее большинство немцев желает хороших отношений с Россией, заявил глава земельного правительства Саксонии Михаэль Кречмер.

По словам Кречмера, призыв премьеров четырех восточногерманских земель – Бранденбурга, Саксонии, Саксонии-Анхальта и Тюрингии – активизировать диалог с Москвой «подтолкнул запоздалую дискуссию в Германии», передает ТАСС.

«И мы получили поддержку – от премьер-министра Нижней Саксонии Штефана Вайля, экономических объединений», – заявил Кречмер в интервью изданию Die Welt.

Напомним, в конце августа главы четырех восточногерманских правительств – Саксонии, Тюрингии, Бранденбурга и Саксонии-Анхальт – призвали вернуть Россию в G8. Неделей ранее Саксония потребовала отменить санкции против России. При этом стало известно, что большинство жителей Германии выступают за отмену санкций против России.

Напомним также, 27 августа президент Франции Эммануэль Макрон объявил о конце гегемонии Запада в мире, а также призвал глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией. После этого МИД Франции призвал наладить отношения с Россией на уровне ЕС, отказавшись от недоверия в отношениях с Москвой.

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