Франция захотела изменить «статус-кво недоверия» в отношениях с Россией

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире радиостанции Europe 1 призвал перейти от «статус-кво недоверия» в отношениях с Москвой «к элементам доверия» между Европой и Россией.

Французский министр подчеркнул, что российско-европейские отношения «никогда не были на таком низком уровне с момента окончания холодной войны». По его словам, между Россией и Европой существуют «глубокие разногласия по ряду вопросов».

«Но статус-кво недоверия не отвечает чьим-либо интересам. Инициативы Франции направлены на переход от абсолютного недоверия к элементам доверия», – приводит его слова ТАСС.

Ле Дриан напомнил, что Россия является европейской страной по своей истории и географии. Нынешний «статус-кво будет подталкивать Россию на восток», предостерег он.

Глава МИД Франции отметил, что Москва и Париж имеют потенциал для развития отношений в сферах безопасности, экономики и в космической отрасли.

В конце августа Ле Дриан заявлял о существовании «небывалого окна возможностей» по ситуации на Украине и подчеркнул необходимость проведения встречи в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина).

Ранее Макрон также говорил, что эпоха западного доминирования подходит к концу из-за геополитических изменений, в связи с чем Парижу нужно построить новые отношения с Москвой.