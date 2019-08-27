Франция призвала наладить отношения с Россией на уровне ЕС

В контексте происходящих изменений мировой системы и усиления влияния Китая Париж заинтересован в построении хороших отношений с Россией «как на уровне Франции, так и Европейского союза», заявила посол Франции Сильви Берманн.

«Очень важно располагать хорошими отношениями с Россией в контексте изменений мировой системы и усиления влияния Китая, а также ставшей менее многосторонней позиции США. Эти отношения должны строиться как на уровне Франции, так и Европейского союза», – приводит ТАСС слова Берманн со ссылкой на МИД Франции.

Посол Франции напомнила, что Россия является постоянным членом Совета Безопасности ООН. Кроме того, Россия, по ее словам, «связана с большей частью происходящих кризисов, будь то украинский кризис или Сирия, но также с кризисами в Африке, в частности в Центральноафриканской Республике». Интересы России также касаются Ливии. Россия, отметила она, «придерживается в отношении Ирана линии, близкой к позиции Франции».

«Таким образом, мы можем работать по всем этим темам. Но также и по новым темам. Так, Россия намерена ратифицировать в ближайшее время Парижское соглашение по климату. То есть существует немало инициатив, которые мы можем осуществлять совместно», – отметила французский посол.

По ее словам, президент Франции Эммануэль Макрон предложил новую архитектуру доверия и безопасности в Европе. «Хорошо известно, что на протяжении целого ряда лет отношения с Россией приобретали все более напряженный характер, и не было возможности разработать и осуществлять совместный проект, – заметила Берманн. – Поэтому теперь идея заключается в том, чтобы обеспечить работу по ряду тем, в частности таким, как традиционные и ядерные источники энергии, новые технологии, космос».

Она также отметила необходимость «регулярных консультаций по конкретным досье, в частности по Украине». По ее словам, тема Украины находится для в Франции в числе приоритетных, «поскольку именно этим были вызваны санкции в отношении России».

«Если мы хотим обновить отношения Франции и Европейского союза с Россией, то совершенно очевидно, что необходимо обсуждать именно эти вопросы», – заметила дипломат, напомнив о намерении Парижа «организовать проведение нового саммита в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина) с тем, чтобы постараться урегулировать эту проблему».

«Так что можно быть уверенным в том, что отношения с Россией будут предметом нашего внимания в течение предстоящих месяцев и лет», – подчеркнула посол Франции в России.

Напомним, во вторник президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с послами республики объявил о конце гегемонии Запада в мире, а также призвал глубоко переосмыслить и построить новые отношения с Россией.

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