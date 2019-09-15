Кремль дал оценку атаке дронов на НПЗ Саудовской Аравии

Атака дронов на нефтяную инфраструктуру Саудовской Аравии является тревожным событием для нефтяного рынка, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Конечно, любые подобные турбуленции не способствуют стабилизации рынка энергоносителей», – сказал Песков «Ведомостям».

Он отметил, что президент, «разумеется, в курсе этих событий».

Представитель Кремля уточнил, что Эр-Рияд не обращался за помощью к Москве. «Неизвестно, нужна ли им помощь. Вряд ли. Они сами обладают всеми необходимыми возможностями», – пояснил пресс-секретарь.

Между тем в воскресенье атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии обсудили глава МИД Великобритании Доминик Рааб и госсекретарь Майкл Помпео. Об этом глава британского внешнеполитического ведомства сообщил на своей странице в Twitter.

Рааб заявил, что атака на НПЗ Саудовской Аравии была направлена на подрыв региональной безопасности и создание перебоев в глобальных поставках нефти. «Соединенное Королевство решительно осуждает подобные действия», – говорится в заявлении главы Форин-офиса.

Напомним, в ночь на субботу предприятия саудовской нефтяной компании Saudi Aramco подверглись атаке 10 беспилотников. Саудовская Аравия признала потерю половины нефтедобычи, на восстановление инфраструктуры уйдут недели.

В агентстве Fitch считают, что Саудовская Аравия некоторое время сможет удерживать экспорт на нормальном уровне за счет запасов. При этом впоследствии, по мнению трейдеров и аналитиков, стоимость нефти подскочит до 100 долларов.

Газета ВЗГЛЯД писала, как атака дронов взорвет мировой рынок нефти.