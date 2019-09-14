У побережья Багам сформировался тропический шторм «Умберто»

Тропический шторм «Умберто» сформировался в Атлантическом океане, неподалеку от побережья Багамских островов, сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

В данный момент «Умберто» находится в 210 км к юго-востоку от острова Большой Абако и движется на северо-запад со скоростью 2,5 м/сек, передает ТАСС.

Скорость ветра в его пределах достигает 18 м/сек.

Ожидается, что в субботу «Умберто» принесет на северо- запад Багамских островов сильный ветер и проливные дожди.

Ранее на Багамы обрушился ураган «Дориан». Скорость ветра составляет 257 километров в час. После урагана пропали порядка 2,5 тыс. человек.