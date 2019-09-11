После урагана «Дориан» на Багамах пропали 2,5 тыс. человек

Порядка 2,5 тыс. человек числятся пропавшими на Багамских островах после урагана «Дориан», сообщили местные власти.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

1 сентября ураган, сформировавшийся в Атлантическом океане и надвигающийся на американский штат Флорида, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира – Симпсона. Сообщалось, что скорость ветра составляет 257 километров в час. Ранее сообщалось о первых жертвах урагана «Дориан».