В США появились первые жертвы урагана «Дориан»

В результате мощного урагана «Дориан», который сейчас находится недалеко от побережья штата Северная Каролина, погибли пять человек, сообщает телеканал CNN.

По информации канала, по различным причинам, вызванным приближением урагана, во Флориде умерли три человека, и двое – в Северной Каролине, передает ТАСС.

При этом CNN оговаривает, что эти люди не являются непосредственными жертвами урагана. Например, в Северной Каролине у мужчины произошел сердечный приступ, когда он пытался достать из воды лодку, чтобы ее не повредило во время бури.

По последней информации, «Дориан» находится примерно в 60 километрах к юго-востоку от американского прибрежного города Уилмингтон (штат Северная Каролина) и движется в северо-восточном направлении со скоростью 5,9 метра в секунду. Скорость внутри урагана составляет 44 метра в секунду.

Между тем число жертв урагана «Дориан» на Багамских островах увеличилось до 30 человек. Власти страны все еще уточняют число погибших и заявляют, что оно может стать «ошеломляющим».