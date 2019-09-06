На Багамах предрекли «ошеломляющее» число жертв урагана «Дориан»

Число жертв урагана «Дориан», который обрушился на Багамские острова, может стать «ошеломляющим», заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс.

«Позвольте мне сказать, что, по моему мнению, число будет ошеломляющим», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на газету Nassau Guardian.

По информации издания Bahamas Press, правительство Багам распорядилось доставить в районы бедствия более 200 специальных мешков для перевозки тел.

В результате удара стихии, по последним официальным данным, погибли 23 человека. По оценке ООН, около 70 тыс. людей нуждаются в немедленной помощи.

По данным Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%.

После удара по Багамским островам ураган, движущийся к США, снизил силу.

Международная федерация обществ Красного креста и Красного полумесяца (МККК) сообщала, что на Багамах разрушены или повреждены 13 тыс. домов.