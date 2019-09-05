ООН выделит 1 млн долларов помощи пострадавшим от урагана «Дориан» Багамам

Из специального экстренного фонда ООН будет выделен 1 млн долларов для помощи Багамским островам, пострадавшим от урагана «Дориан», сообщил заместитель генсека международной организации по гуманитарным вопросам Марк Лоукок.

«Из экстренного фонда, находящегося в моем ведении, я немедленно выделил 1 млн долларов», – приводит его слова ТАСС.

Кроме того, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш уже обратился ко всем странам с призывом выделить средства для помощи пострадавшим от урагана.

Представитель ООН отметил, что на данный момент неясно, сколько людей пострадали или лишились своих домов в результате удара стихии. «Мы боимся, что некоторые деревни были полностью разрушены или остаются под водой», – сказал он.

По оценке организации, около 70 тыс. людей нуждаются в немедленной помощи.

Ранее сообщалось о гибели семи человек в результате урагана «Дориан» на Багамских островах. По данным Bloomberg, остров Большой Багама, где проживают около 50 тыс. человек, оказался затоплен примерно на 70%.

После удара по Багамским островам ураган, движущийся к США, снизил силу.