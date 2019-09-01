Появилось видео обрушившегося на Багамы урагана «Дориан»

Ураган «Дориан», которому присвоена высшая категория опасности, обрушился на побережье Багамских островов, сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами. Интернет-пользователи публикуют в соцсетях видео урагана на островах Абако в северной части Багам.

Синоптики подчеркнули, что «Дориан» становится сильнейшим ураганом в современной истории северо-западных Багам. Американские специалисты добавили, что на островах возникают «катастрофические условия», передает РИА «Новости».

Тем временем пользователи Twitter публикуют видео урагана. «Молитесь за Абако, потому что Дориан пришел», – призывают местные жители.

Yall pray fa Abaco.. cause Dorian has arrived pic.twitter.com/EtavFYKMcq — Tinker Bell(@QueenAnarchyy) September 1, 2019

Wow! New video coming in out of the #Bahamas. The surge from #HurricaneDorian is putting the whole town of New Plymouth on Green Turtle Cay, Abaco underwater video by Chamon McIntosh #dorian #hirricane #Dorian2019 pic.twitter.com/jHBDNPK5ny — James Wieland (@SurfnWeatherman) September 1, 2019

В Instagram уже появилось видео последствий урагана. Местная жительница показывает свой дом и дома своих соседей, пострадавшие от удара стихии, перевернутые и сигналящие автомобили.

Автор другого ролика просит, чтобы люди помолились за жителей Абако.

Ранее в воскресенье ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане и надвигающийся на американский штат Флорида, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира – Симпсона. Сообщалось, что скорость ветра составляет 257 километров в час.

Президент США Дональд Трамп называл ураган «абсолютным монстром».