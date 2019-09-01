Надвигающийся на Флориду ураган «Дориан» усилился до высшей категории

Ураган «Дориан», сформировавшийся в Атлантическом океане и надвигающийся на американский штат Флорида, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира – Симпсона, сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

Скорость ветра составляет 257 километров в час, передает РИА «Новости».

В эпицентре катастрофического урагана в ближайшее время окажутся острова Абако, сообщили в центре. Синоптики обещают продолжительный период опасных штормов, разрушительных ураганных ветров и сильных дождей, которые могут привести к наводнениям.

Президент США Дональд Трамп призывал американских граждан готовится к встрече с «абсолютным монстром» – ураганом «Дориан», скорость ветра внутри которого достигает 38 метров в секунду. Режим чрезвычайной ситуации введен во Флориде и ряде округов Джорджии.