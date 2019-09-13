Россия сняла ограничения на перелеты в Чехию

Авиационные власти России и Чехии подписали меморандум, предусматривающий снятие всех ограничений по пассажирским авиаперевозкам между российским аэропортом Жуковский и Прагой, сообщила глава российской делегации, директор департамента государственной политики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова.

«Модписан меморандум, который предусматривает полную либерализацию частотного регулирования между Жуковским и Прагой, а также мы закрепили договоренность на линии Прага – Сеул», – заявила она, передает ТАСС.

Петрова добавила, что переговоры были сложными, но конструктивными.

Напомним, 2 июля авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. Аналогичная ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков. В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении, однако позже сообщил о возобновлении полетов до 7 июля.

На фоне этого финский авиаперевозчик Finnair озвучил свою позицию по транссибирским полетам.

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