Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении

Действия чешских авиавластей, запретивших полеты компаний из России, нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, заявили в Минтрансе.

В Минтрансе сообщили также, что ожидают решения вопроса с полетами российских авиакомпаний в Чехию в самые сжатые сроки, передает РИА «Новости».

В данный момент авиавласти России и Чехии ведут переговоры по разрешению ситуации с полетами.

Ранее в Чехии назвали «виновных» в инциденте с рейсами в Прагу.

Напомним, авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменены. После стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии

Сообщалось, что Прага ограничила полеты российских авиакомпаний из-за недовольства условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.