Чехия аннулировала разрешения на полеты второй российской авиакомпании

Авиакомпания «Уральские авиалинии» со 2 июля приостанавливает полеты в Чехию из Екатеринбурга и подмосковного Жуковского в связи с аннулированием ранее выданных разрешений на полеты в Прагу, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

Сообщается, что «в связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты в Чехию, авиакомпания «Уральские авиалинии» со 2 июля 2019 года приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и Жуковского», передает РИА «Новости».

Так, рейсы У6-701 Екатеринбург – Прага и У6-751 Жуковский – Прага, назначенные на вторник, задерживаются на неопределенный срок, всем пассажирам будут предоставлены необходимые услуги.

Представитель авиакомпании отметила, что оповещение пассажиров обо всех изменениях будет проводиться call-центром, информация о полетах будет доступна на сайте перевозчика и в официальных группах в социальных сетях.

«Авиакомпания «Уральские авиалинии» следит за ситуацией и ожидает ее урегулирования», – добавила она.

Ранее авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Аэрофлоту» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменены.