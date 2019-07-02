Чехия отменила разрешения на рейсы «Аэрофлота»

Авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Аэрофлоту» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменены, сообщил «Аэрофлот».

«Аэрофлот» 2 июля отменяет рейсы Москва – Прага – Москва SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019, передает РИА «Новости».

Компания подчеркивает, что у нее есть «все технические возможности для обеспечения рейсов», но Чехия все равно отменила разрешения.

Пассажиров переведут на рейсы SU2012/2013 и SU2024/2025 и рейсы других компаний.