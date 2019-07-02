В Чехии назвали «виновных» в инциденте с рейсами в Прагу

Сокращение числа выполняемых авиакомпанией «Аэрофлот» рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва произошло из-за того, что министерства транспорта России и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков, заявил близкий к руководству авиационной отрасли республики источник.

Источник сообщил, что «ежедневное количество рейсов «Аэрофлота» по маршруту Москва – Прага – Москва сокращено с шести до двух», так как министерства транспорта Чехии и России «не смогли договориться» о количестве рейсов национальных авиакомпаний, передает ТАСС.

Отмечается, что чешская сторона сократила число рейсов «Аэрофлота» после того, как не смогла договориться с российскими партнерами. Эта ситуация, по мнению источника, вскоре должна измениться, ведется интенсивная работа по согласованию частоты рейсов.

Ранее авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменены. После стало известно, что авиакомпания «Победа» отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии.

Сообщалось, что Прага ограничила полеты российских авиакомпаний из-за недовольства условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика.

Позже гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщил о возобновлении авиасообщения с Чехией.