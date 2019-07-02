«Уральские авиалинии» возобновили полеты в Прагу

Гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщил о возобновлении авиасообщения с Чехией.

«Нам разрешили полеты в Чехию. Рейсы вылетают. Мы летаем только в Прагу», – сказал Скуратов, передает ТАСС.

Отметим, что речь идет о рейсах из Екатеринбурга.

Ранее авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены.

Аналогичная ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот». Ее представитель сообщил газете ВЗГЛЯД, что пока решение властей Чехии об аннулировании ранее выданных разрешений на выполнение рейсов в компании объяснить не могут.