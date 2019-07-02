В «Аэрофлоте» не смогли назвать причину решения авиационных властей Чехии

«Аэрофлот» продолжит выполнение двух из шести рейсов по маршруту Москва – Прага – Москва, сообщил газете ВЗГЛЯД представитель авиакомпании Максим Фетисов. Вместе с тем «Аэрофлот» (равно как и другие российские авиаперевозчики) пока не может объяснить решение властей Чехии аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов.

Несмотря на то, что у «Аэрофлота» есть все технические возможности для обеспечения рейсов, чешские авиационные власти приняли решение аннулировать разрешение на выполнение рейсов, сослался директор департамента общественных связей АО «Аэрофлот» Максим Фетисов на официальное сообщение авиакомпании.

Отменены четыре рейса на вторник, 2 июня: это рейсы SU2010/2011, SU2014/2015, SU2016/2017 и SU2018/2019. «Аэрофлот» продолжит выполнение рейсов SU2012/2013 и SU2024/2025 – именно на них будут перевозиться пассажиры отмененных рейсов.

Кроме того, обещают в «Аэрофлоте», пассажиры будут передаваться на рейсы других перевозчиков. Пассажирам с бронированием на рейсы между Москвой и Прагой за вторник (включая рейс SU2017 за среду) «Аэрофлот» предлагает оформить возврат перевозки без сборов или «оформить изменение маршрута на альтернативный пункт в Европе без взимания сбора за изменение маршрута».

Что послужило причиной решения авиационных властей Чехии, пока остается неизвестным. О том, что рейсы в Прагу приостановлены со вторника, заявила и компания «Уральские авиалинии». Два запланированных на вторник рейса задержаны на неопределенный срок.

«В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на полеты», компания приостанавливает выполнение рейсов в Прагу из Екатеринбурга и столичного аэропорта Жуковский, передает сообщение перевозчика ТАСС.

Речь идет не только о рейсах в Прагу, но и в другие города Чехии.

Утром во вторник перевозчик-лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот», отменил рейсы из Москвы в Карловы Вары.