Авиакомпания «Победа» отменила рейсы в Чехию

Российская авиакомпания Победа (входит в группу «Аэрофлот») отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии, сообщили в пресс-службе компании.

В «Победе» сообщили, что по требованию властей Чехии авиакомпания отменяет рейсы Москва – Карловы Вары, передает РИА «Новости».

Ранее авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменены.