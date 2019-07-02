Названа причина запрета российским перевозчикам полетов в Чехию

Прага ограничила полеты российских авиакомпаний из-за недовольства условиями по транссибирским маршрутам для чешского национального перевозчика, сообщил информированный источник.

Источник сообщил, что чешская сторона, «воспользовавшись правилом паритетности», аннулировала «разрешение на несколько рейсов «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний», передает «Интерфакс».

Ранее авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Аэрофлоту» и «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы отменены. Позже стало известно, что авиакомпания «Победа» также отменила рейсы из Москвы в Карловы Вары в Чехии.