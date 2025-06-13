Праздник сегодня настоящий. День, я бы сказал, политического спасения России. Русский флаг со Спасом Нерукотворным в сегодняшней армии – это сильно отложенный результат тех дней, когда русским дали вспомнить, что они есть.23 комментария
Аэропорт Тамбова открыт на прием и вылет самолетов
Росавиация сообщила о снятии ограничений в аэропорту Тамбова
Представитель Росавиации объявил о снятии временных ограничений в аэропорту Тамбова, воздушная гавань работает в штатном режиме, написал он в Telegram-канале.
«В аэропорту Тамбов (Донское) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – сказано в сообщении.
Ранее аэропорты Саратова и Тамбова временно ограничили прием и выпуск самолетов ради безопасности полетов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин на совещании по теме вооружений поручил максимально быстро развернуть отдельный род войск беспилотных систем.