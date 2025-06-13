Аэропорты Саратова и Тамбова ввели временные ограничения полетов

Путин встретился в Кремле с участниками проекта «Время героев»

Путин раскрыл цель проекта «Время героев»

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства обратился к собравшимся с приветствием и поздравлениями, передает ТАСС. «Уважаемые друзья, добрый день. Сегодня у нас праздник, День России. Я вас всех сердечно с этим поздравляю. С праздником», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что участие в программе «Время героев» является еще одной возможностью продолжить служение Отечеству. Путин также отметил, что программа создана для того, чтобы связать сегодняшний день и будущее России с героями страны.

«Мне очень хотелось, когда мы организовывали эту программу, чтобы она создавала условия для того, чтобы не по названию, а по сути сегодняшний день и завтрашний день страны был связан с такими людьми, как вы, чтобы это было ваше время. Поэтому и назвали программу «Время героев», – сказал он, передает РИА «Новости».

Президент выразил уверенность в необходимости развития платформы и рассчитывает, что в ближайшее время программа приобретет в России широкий размах.

Накануне пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин в День России намерен провести встречу с участниками программы «Время героев».