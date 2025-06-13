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Аэропорты Саратова и Тамбова ввели временные ограничения полетов
Росавиация предупредила об ограничениях в аэропортах Саратова и Тамбова
Аэропорты Саратова и Тамбова временно не принимают и не отправляют рейсы ради безопасности полетов, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах: Саратов (Гагарин), Тамбов (Донское)», сказано в сообщении.
Как писала днем ранее газета ВЗГЛЯД, в столичных аэропортах Внуково и Шереметьево также вводились ограничения на прием и выпуск воздушных судов ради безопасности полетов. Через некоторое время они были сняты.
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