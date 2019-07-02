Финский авиаперевозчик озвучил свою позицию по транссибирским полетам

Гендиректор финского национального авиаперевозчика Finnair Топи Маннер, заявил о важности честной и открытой конкуренции, так как полеты над территорией России в Северо-Восточную Азию обходятся Finnair в десятки миллионов долларов в год.

«Мы не раскрываем наши сборы за использование транссибирских маршрутов, но общая годовая стоимость составляет десятки миллионов долларов США, как и для многих других перевозчиков, предлагающих перелеты между Европой и Северо-Восточной Азией. Для нас важно, чтобы конкуренция на воздушных маршрутах между Европой и Азией была честной и открытой», – сказал Маннер РИА «Новости».

Согласно летнему расписанию Finnair совершает более 40 перелетов в неделю в Китай, Японию, Южную Корею, которые предполагают использование перелетов через транссибирские маршруты.

Транссибирский маршрут – это кратчайший авиационный путь из Европы в Японию и Азию. Он появился в 1970-е годы как система компенсационных платежей за пролет над Сибирью, которые получают «Аэрофлот», а также Росавиация.

Ранее авиационные власти Чехии аннулировали выданные «Уральским авиалиниям» разрешения на выполнение полетов, рейсы были отменены. Аналогичная ситуация произошла и с компанией «Аэрофлот».

Чешская сторона заявляла, что ситуация началась после того, как министерства транспорта двух стран не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков.

В свою очередь Минтранс обвинил Чехию в нарушении соглашения о воздушном сообщении, однако позже сообщил о возобновлении полетов до 7 июля.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Чехия решила испортить себе туристический сезон.