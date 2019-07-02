Почему Чехия решила испортить себе туристический сезон

В российско-чешских отношениях вспыхнула напряженность, особенно заметная на фоне разрыва сообщения с Грузией. Авиавласти Чехии внезапно сорвали рейсы сразу нескольких авиакомпаний из России. Официальная причина демарша по-прежнему неясна. Неофициально говорится не о политических, а о деловых причинах. Почему они оказались серьезнее, чем «выстрел в ногу» туристическому бизнесу Чехии?

Сокращение числа рейсов «Аэрофлота» по маршруту Москва – Прага –Москва произошло из-за того, что министерства транспорта России и Чехии не смогли договориться о частоте полетов национальных перевозчиков, заявил близкий к руководству чешской авиационной отрасли источник ТАСС.

Другой источник РИА Новости пояснил, что отмена рейсов «Аэрофлота», «Победы» и «Уральских авиалиний» – это ответ на то, что не удалось договориться о рейсах чешской компании Czech Airlines в Сеул через Сибирь. Поэтому чешская сторона и воспользовалась «правилом паритетности», пояснил третий источник, давший комментарий «Интерфаксу».

Действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между странами, заявили в Минтрансе России. В данный момент авиавласти двух стран ведут переговоры по разрешению ситуации с полетами.

Еще раз отметим: упомянутые выше причины – это неофициальные объяснения того, почему внезапно были аннулированы разрешения на ранее согласованные рейсы сразу нескольких российских авиакомпаний в Прагу и Карловы Вары. Чешские власти, отвечающие за авиасообщение, хранили молчание и в ночь на вторник, и утром. Так, в «Аэрофлоте» не смогли сообщить газете ВЗГЛЯД эти причины в силу отсутствия внятной информации от чешской стороны.

Чуть позже гендиректор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов сообщил о возобновлении авиасообщения с Чехией. Но ситуация с лоукостером «Победа» (отменен рейс в Карловы Вары) и «Аэрофлотом» (отменены четыре рейса в Прагу из шести), похоже, остается без изменений.

В ситуации информационного голода оставалось лишь проводить параллели с разрывом авиасообщения между Россией и Грузией. Но в этом случае причина – политическая, она известна и очевидна. Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров считает, что в случае с Чехией политической подоплеки нет. «Чехия – дружественная нам страна. Есть, видимо, разногласия об условиях взаимных полетов над территориями наших стран», – сказал сенатор РИА «Новости». Джабаров прогнозирует: это недоразумение скоро разрешится, поскольку «здесь нет никаких подводных камней».

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«Надо разбираться. Авиасообщение регулируется межправительственными соглашениями, если одна из сторон нарушает, то вторая зеркально отвечает. Но вопрос: кто нарушает в данной ситуации – Россия или Чехия?» – сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.

В то же время эксперт сомневается, что упомянутые транссибирские маршруты входят в межправительственные соглашения, потому что это транзитный перелет через Россию. «Они выполняются для всех стран на равных условиях, они платят пролетные деньги. Полеты по межправительственным соглашениям обычно выполняются пополам, в данном случае наши авиакомпании выполняют больше. Но это вообще-то в интересах Чехии, ей везут туристов. Сами чешские авиалинии просто не в состоянии выполнять столько рейсов. Мы бы и рады были дать разрешение, если бы они были готовы», – заметил Гусаров.

По мнению эксперта, такая ситуация могла сложиться из-за желания Чехии «выторговать» себе часть китайских туристов.

«Допускаю, что камнем преткновения могут быть китайские туристы, которые летают через Москву.

Видимо, чехи решили заработать и на этом, стать игроком на рынке полетов между Прагой и Азией. Хотели бы получить какой-то льготный режим, который невозможен», – сказал он. Гусаров добавил, что и раньше бывали случаи, когда иностранные авиакомпании отменяли рейсы из-за имеющихся с Россией разногласий.

Причины демарша авиационных властей Чехии более-менее становятся ясными, но их действия все равно не выглядят логичными. Срывать туристические рейсы на самом пике сезона – выглядит как настоящий «выстрел в ногу» туристической отрасли страны.

Бронирования по Чехии идут одновременно и на середину, и конец лета, на днях поясняла порталу Ассоциации туроператоров России директор департамента рекламы и PR туроператора «Русский Экспресс» Анна Филатовская. По данным Национального туристического управления Чехии, в 2019 году Россия занимает четвертое место по объему туристического потока в страну, отставая лишь от Германии и соседних Словакии и Польши. Неприятности у российских туристов были редкостью – за последнее время можно вспомнить разве что странную выходку владельца отеля из Остравы, который потребовал от постояльцев-россиян демонстрировать «несогласие с оккупацией Крыма Россией».

«Не припомню, чтобы из-за авиационных разборок такие ситуации возникали в разгар сезона отпусков», – сказал газете ВЗГЛЯД первый вице-президент Ассоциации туроператоров России Владимир Канторович. «И хоть российские туристы предпочитают больше проводить летние отпуска у моря, Чехия все равно потеряет немало из-за отмененных рейсов и сложившейся ситуации», – добавил он.

«Ситуация меня удивила. У меня это вызывает опасения. Но все-таки у меня возраст – 71 год, могу пойти ухаживать за розами в своем саду, но, думаю, у коллег опасения могут быть большими», – сказал газете ВЗГЛЯД пражский гид Александр Праксин. Его коллега Борис Петров более оптимистичен в прогнозах: «Прагу туристы любят, а коли такое положение с Грузией, станут ездить больше в Чехию. Прага рядышком, с языком проблем нет, недорогие рестораны, россияне любят Прагу. Из нее тем более можно поехать в однодневную экскурсию хоть в Вену, хоть в Дрезден, хоть в Берлин».

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