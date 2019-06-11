Как изменился порядок выезда детей за границу?

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НОВОСТЬ ЧАСА:Названа причина массовой гибели рыбы в Москве
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Железная дорога озолотит Крым
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками
Ключ к спасению Украины находится в руках у Бойко
Дзержинск пережил взрывы авиабомб
Выйти из порочного круга правового нигилизма
Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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Прогрессивный способ помочь человеку умереть
Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...
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Украина возвращается на родину
Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ рассказала в своем отчете, как жители Донецкой и Луганской народных республик получают российские паспорта. Если уложить отчет в три слова, то получится: за паспортами очереди. Подробности...
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Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане
В пятницу в Восточно-Китайском море произошло опасное сближение российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» и американского эсминца Chancellorsville. По оценке российской стороны, именно американский корабль подошел на расстояние до 50 метров. Этот случай заставляет вспомнить инциденты, которые закачивались столкновением кораблейПодробности...
Путин и Си Цзиньпин открыли павильон для панд в Московском зоопарке
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин посетили новый павильон Московского зоопарка, где приняли участие в передаче двух больших панд: самки по кличке Диндин и самца ЖуиПодробности...
Взрыв прогремел на производстве тротила в Дзержинске
В городе Дзержинске Нижегородской области произошел мощный взрыв на заводе «Кристалл» по производству тротила. В двух сотнях домов в радиусе трех километров выбило стекла. Пострадали десятки человек. В городе введен режим чрезвычайной ситуацииПодробности...
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