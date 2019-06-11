Как изменился порядок выезда детей за границу?

Сам порядок путешествия за границу с детьми фактически остался прежним. Если ребенок отправляется с одним из родителей, то письменного разрешения второго родителя не требуется. Однако согласно новым правилам, если второй родитель захочет оспорить выезд ребенка, теперь ему придется обращаться в миграционную службу полиции, а не в погранслужбу ФСБ, как было раньше.

Напомним, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года «Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».

Теперь подавать подобные заявления нужно будет не в погранслужбу ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России. Согласно постановлению, МВД будет не только принимать, но и вести учет этих заявлений. Кроме того, эти же функции возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации по месту постоянного проживания заявителя за пределами России, сообщает «РГ».

Чтобы отправиться с ребенком в поездку за границу – достаточно иметь заграничный паспорт актуального срока действия и свидетельство о рождении. При этом ребенок должен быть вписан в паспорт родителя, виза на него оформляется отдельно. Если ребенок старше 14 лет, он путешествует со своим загранпаспортом и визой. Свидетельство о рождении также желательно иметь с собой при пересечении границы.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала: если второй родитель не дает согласия на временный вывоз ребенка за границу, то суд обычно его не поддерживает, поскольку считает, что таким образом второй родитель незаконно препятствуют отдыху ребенка.

Как правило, в судебном решении позволяется выезд на определенный срок, например, на три месяца. С этим судебным решением любое консульство должно дать визу. Но если выехав по такому разрешению мать начинает собирать документы с целью остаться с ребенком заграницей или нарушает сроки пребывания – у нее могут возникнуть проблемы вплоть до депортации и передачи опеки над ребенком отцу.

Отметим, что в случае путешествия на автомобиле пограничники могут потребовать предъявить медицинскую страховку (действующую весь период пребывания на территории ЕС и с покрытием в 30 тыс. евро).

Кроме того, если ребенок пересекает границу без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, то дополнительно к паспорту потребуется нотариально заверенное согласие родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) на имя того лица, которое будет сопровождать несовершеннолетнего гражданина России. При этом согласие от второго родителя не требуется.

Согласие родителей на выезд ребенка должно содержать сведения о сроке выезда из страны и о государствах, которые ребенок будет посещать. Сроки выезда, указанные в согласии, должны соответствовать срокам путешествия.

Страны посещения после пересечения границы должны указываться правильно, согласно общепринятым международным наименованиям этих государств. При посещении нескольких стран, названия необходимо перечислить. Вместо перечисления названия самих стран использовать наименование сообщества запрещается. Например, «страны ЕС», «страны Прибалтики» или «страны СНГ». При этом в случае выезда детей в страны Шенгенской зоны, можно не только назвать страну основного пребывания во время поездки, но и указать возможность посещения ребенком других стран Шенгена.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД