Как изменился порядок выезда детей за границу?

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11 июня, вторник  |  Последнее обновление — 12:33  |  vz.ru
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Железная дорога озолотит Крым

Железная дорога через Керченский пролив даст даже больше, чем автомобильнаяФото: Алексей Мальгавко/РИА «Новости»
Названы сроки ввода в строй железной дороги через Керченский пролив. Это ознаменует окончание стройки века – возведения уникального Крымского моста. Почему железная дорога так важна не только для туристов, но и для самих жителей полуострова? И что ждет самый быстрорастущий регион в России после завершения крупнейших инфраструктурных проектов?  Подробности...
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Азербайджан не заметил кражу останков Хаджи-Мурата

Вот уже 167 лет отрубленная голова Хаджи-Мурата хранится в кунсткамере в ПетербургеФото: Е.Е. Лансере
В горах Дагестана прошла церемония перезахоронения героя аварского народа Хаджи-Мурата. Однако власти самого Азербайджана отказались расследовать похищение останков, сделав вид, что они не в курсе. Многие уверены, что Баку решил не скандалить, поскольку в глубине души рад был избавиться от могилы Хаджи-Мурата. Подробности...
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Дело Голунова изменит принципы борьбы с наркотиками

Иван Голунов в здании судаФото: Владимир Гердо/ТАСС
Арест в Москве журналиста Ивана Голунова стал самой обсуждаемой темой последних дней и примером яркой общественной реакции. Именно поэтому очень важно сделать из этой истории правильные выводы – в том числе касающиеся системы борьбы с наркоторговлей и уголовного законодательства.  Подробности...
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Ключ к спасению Украины находится в руках у Бойко

Партия Бойко только вторая по популярности, но сам он – самая популярная кандидатура в премьерыФото: platform.org.ua
Следующим премьер-министром большинство украинцев хотят видеть Юрия Бойко – человека, которого националисты регулярно обвиняют в национальном предательстве. И дело тут не в его личности, а в том, что такой премьер гарантировал бы стране восстановление отношений с Россией. Есть ли шансы на то, что в Раде образуется коалиция Зеленского и Бойко, которая покончит с наследием Евромайдана? Подробности...
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Дзержинск пережил взрывы авиабомб

Только на заводе «Кристалл» производился октоген и гексогенФото: Елена Сорокина/ТАСС
Десятки пострадавших людей и поврежденных зданий. Таков итог мощных взрывов в цехе завода по производству взрывчатки «Кристалл» в городе Дзержинске Нижегородской области. В домах в радиусе трех километров выбиты стекла, в городе введен режим ЧС. По одной из версий, рабочие могли уронить готовую продукцию. В уничтоженном цеху производились фугасные авиабомбы. Подробности...
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Выйти из порочного круга правового нигилизма

Георгий Каптелин, Журналист, Заместитель главного редактора ТАСС
Журналистское сообщество мощно встало на защиту своего коллеги, так как есть весомое подозрение, что все сфабриковано. И уже удалось многое сделать! Домашний арест, экспертизы, всеобщее внимание... Куда дальше эскалировать? Подробности...
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Прогрессивный способ помочь человеку умереть

Сергей Худиев, публицист, богослов
Недавний богохульный клип Шнура и сообщения о «добровольной» смерти 17-летней Ноа Потховен из Нидерландов – на первый взгляд, о разном. На самом деле – это симптомы одного и того же. Разрушения солидарности и смысла. Подробности...
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Украина возвращается на родину

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Специальная мониторинговая комиссия ОБСЕ рассказала в своем отчете, как жители Донецкой и Луганской народных республик получают российские паспорта. Если уложить отчет в три слова, то получится: за паспортами очереди. Подробности...
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      Как американские военные корабли бесчинствуют в Мировом океане

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            Как изменился порядок выезда детей за границу?

            		   11 июня 2019, 12:28
            Фото: Bazuki Muhammad/Reuters
            Текст: Иван Абакумов

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            Сам порядок путешествия за границу с детьми фактически остался прежним. Если ребенок отправляется с одним из родителей, то письменного разрешения второго родителя не требуется. Однако согласно новым правилам, если второй родитель захочет оспорить выезд ребенка, теперь ему придется обращаться в миграционную службу полиции, а не в погранслужбу ФСБ, как было раньше.

            Напомним, с 12 июня вступает в силу постановление правительства России от 31 мая 2019 года, в соответствии с которым признается утратившим силу правительственное постановление от 12 мая 2003 года «Об утверждении правил подачи заявления о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации».

            Теперь подавать подобные заявления нужно будет не в погранслужбу ФСБ, а в подразделения по вопросам миграции территориальных органов МВД России. Согласно постановлению, МВД будет не только принимать, но и вести учет этих заявлений. Кроме того, эти же функции возложены на дипломатические представительства или консульские учреждения Российской Федерации по месту постоянного проживания заявителя за пределами России, сообщает «РГ».

            Чтобы отправиться с ребенком в поездку за границу – достаточно иметь заграничный паспорт актуального срока действия и свидетельство о рождении. При этом ребенок должен быть вписан в паспорт родителя, виза на него оформляется отдельно. Если ребенок старше 14 лет, он путешествует со своим загранпаспортом и визой. Свидетельство о рождении также желательно иметь с собой при пересечении границы.  

            Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала: если второй родитель не дает согласия на временный вывоз ребенка за границу, то суд обычно его не поддерживает, поскольку считает, что таким образом второй родитель незаконно препятствуют отдыху ребенка.

            Как правило, в судебном решении позволяется выезд на определенный срок, например, на три месяца. С этим судебным решением любое консульство должно дать визу. Но если выехав по такому разрешению мать начинает собирать документы с целью остаться с ребенком заграницей или нарушает сроки пребывания – у нее могут возникнуть проблемы вплоть до депортации и передачи опеки над ребенком отцу.

            Отметим, что в случае путешествия на автомобиле пограничники могут потребовать предъявить медицинскую страховку (действующую весь период пребывания на территории ЕС и с покрытием в 30 тыс. евро).

            Кроме того, если ребенок пересекает границу без сопровождения родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, то дополнительно к паспорту потребуется нотариально заверенное согласие родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) на имя того лица, которое будет сопровождать несовершеннолетнего гражданина России. При этом согласие от второго родителя не требуется.

            Согласие родителей на выезд ребенка должно содержать сведения о сроке выезда из страны и о государствах, которые ребенок будет посещать. Сроки выезда, указанные в согласии, должны соответствовать срокам путешествия.

            Страны посещения после пересечения границы должны указываться правильно, согласно общепринятым международным наименованиям этих государств. При посещении нескольких стран, названия необходимо перечислить. Вместо перечисления названия самих стран использовать наименование сообщества запрещается. Например, «страны ЕС», «страны Прибалтики» или «страны СНГ». При этом в случае выезда детей в страны Шенгенской зоны, можно не только назвать страну основного пребывания во время поездки, но и указать возможность посещения ребенком других стран Шенгена.

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