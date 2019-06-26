Билеты на самолет в Грузию резко подорожали после запрета прямых перелетов

Минимальная стоимость перелета из России в Грузию вырастет после 8 июля на треть и составит около 9,5 тыс. рублей, так как после запрета прямого авиасообщения добраться на самолете возможно лишь с пересадками.

«По итогам исследования оказалось, что средняя цена самого дешевого прямого перелета с 1 до 7 июля составляет 7,08 тыс. рублей, а после 8 июля средняя минимальная цена перелета с пересадками составит 9,46 тыс. рублей. Таким образом, средний чек в Грузию вырос на треть, или на 34%», – говорится в заявлении пресс-службы компании «Туту».

В пресс-службе отметили, что отправляющиеся в Тбилиси туристы бронировали через «Туту» авиабилеты с пересадкой лишь у двух компаний: Turkish Airlines через Стамбул и AZAL через Баку, передает РИА «Новости».

«Пользователи также бронируют прямые перелеты «Грузинскими авиалиниями», которые пока не сняли свои билеты с продажи. Судя по падению спроса (по предварительным оценкам, более чем в два раза), не все туристы готовы лететь в Грузию с пересадкой», – добавили в компании.

Они также напомнили, что в прошлом году 21% туристов в Грузии были россиянами.

Ранее помощник президента России Дмитрий Песков сказал, что запрет на авиационные перелеты в Грузию продлится до тех пор, пока ситуация с безопасностью россиян в этой стране не будет взята под контроль.