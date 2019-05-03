Уважаемый чешский суд публично обгадился

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3 мая, пятница  |  Последнее обновление — 15:24  |  vz.ru
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Потеря российской нефти дорого обойдется ЕС

Российская нефть для Европы оказалась практически незаменимойФото: Patrick Pleul/DPA/ТАСС
Скандал с некондиционной российской нефтью, поступающей в Европу, спровоцировал не только ожесточенные дебаты в местных СМИ о том, «как нехорошо энергетически зависеть от Москвы», но и привел ко вполне осязаемым действиям. Страны ЕС готовы распечатать свои НЗ. Помощи ждать фактически неоткуда. США, например, смогут подвезти нефть не раньше, чем через три недели. Встает вопрос: выживет ли Евросоюз в случае потери им России как поставщика нефти? Подробности...
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Мог ли Советский Союз выбирать президента США

Не исключено, что Брежнев и впрямь мечтал подыграть Форду на выборах 1976 годаФото: РИА «Новости»
Утверждение главы Госдепа США о вмешательстве Москвы в американские выборы аж в 1974 году вызвало ожидаемую реакцию в Москве. Сергей Лавров прокомментировал это заявление с изрядной иронией. И все же – имелись ли у Майка Помпео хоть какие-то основания говорить о таком вмешательстве и какого президента США хотел видеть СССР в 1970-е годы? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Британия доверила женщине исправлять ошибки министра-русофоба

От нового министра обороны Великобритании – женщины – ждут большей жесткости, чем от мужчинФото: Dinendra Haria/Zuma/Global Look Press
Тереза Мэй наконец избавилась от русофобского министра обороны Гэвина Уильямсона, который предлагал Москве «отойти и заткнуться». Новым главой ведомства впервые назначена женщина, от которой – в лучших традициях британского руководства – ждут куда большей жесткости, чем от мужчин. Впрочем, любовью к России не отличается и Пенни Мордонт. Она видит в России угрозу мировому порядку. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Уважаемый чешский суд публично обгадился

Дмитрий Гололобов, адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
Решение Конституционного суда Чехии о признании законным отказа в обслуживании в отеле россиянам, которые считают, что Крым наш, противоречит не только мировой судебной практике, но и самой логике права. Подробности...

Как понять Пасху

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            Дмитрий Гололобов

            Уважаемый чешский суд публично обгадился

            Дмитрий Гололобов
            адвокат, приглашённый профессор университета Вестминстер
            		 3 мая 2019, 14:20

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            Удивительно, как рядовой обыватель умеет радоваться разным гадостям, которые, впрочем, не имеют логического и юридического смысла.

            В сетях уже третий день ехидничают, злорадствуют и просто стебутся по поводу решения Конституционного суда Чехии, который не нашел дискриминации в решении администрации отеля Brioni в Остраве не размещать россиян, которые в письменной форме отказались осудить присоединение Крыма к России.

            Суть дела в самом кратком изложении такова. В марте 2014 года владелец Brioni Boutique Hotel с украинскими корнями Томаш Крчмарж отказался от обслуживания 49 российских спортсменов. Свои действия он объяснил выражением протеста против присоединения Крыма к России. При входе в отель и на его сайте появилось объявление: «С 24 марта 2014 года не размещаем граждан РФ. Причиной является аннексия Крыма». Однако после потока резкой критики в свой адрес Крчмарж все же дал разрешение российским гражданам останавливаться в своем отеле. Единственным условием для них было письменное заявление о том, что они не согласны с «оккупацией Крыма, противоречащей всем нормам, которые должны применяться в XXI веке». И вот в итоге было вынесено судебное решение, оправдывающее позицию отельера «с украинскими корнями».

            И были бы основания для радости тех, кто считает Крым «навечно украинским», если бы не два но. Но с самой большой буквы. Во-первых, решение Верховного суда США по делу Masterpiece Cakeshop Ltd v. Colorado Civil Rights Commission (4 июня 2018 г.). Во-вторых, решение Верховного суда Великобритании по делу Lee v. Ashers Baking Company Ltd and others [2018] UKSC 49. Оба дела касаются приблизительно одного и того же: отказа в изготовление для гей-пар тортов с соответствующими надписями по мотивам религиозных убеждений. Вы спросите, разумеется: «А при чем тут вообще какие-то верховные суды, когда Чехия, типа, суверенное государство и делает чего захочет? И при чем тут геи, когда мы говорим о Крыме?»

            Ну, во-первых, решение Верховного суда Британии анализирует решение Верховного суда США и использует его аргументы. Во-вторых, решение Верховного суда Британии само по себе крайне авторитетно для любого суда в мире, включая и Европейский. А уж для чехов и подавно. В-третьих, решение ВС Британии содержит детальный анализ решений Европейского суда по спорной теме, а Чехия пока еще в его юрисдикции. И, в-четвертых, речь идет отнюдь не только о геях, а об отказе в обслуживании по мотивам политических, религиозных и иных убеждений. Тчк. Так что членам Конституционного суда Чехии надо осваивать матчасть, читать указанные решения и думать, что Европейский суд может написать по поводу их сверхкреативного творчества. 

            Фото: Brioni Boutique Hotel/facebook.com

            А суть указанных двух решений и позиции Европейского суда по теме «А можно ли отказать клиенту в обслуживании, если он требует написать что-то из области нетрадиционной ориентации на торте или не поддерживает принадлежность Крыма Украине» сводится в целом к следующему:

            1. Каждый человек имеет право на свободу слова (право Первой поправки в США). Он может выражать свое мнение разными способами или воздержаться от этого (подробней см. Wooley v. Maynard 430 US 705, 714). Отказ в обслуживании по мотивам использования привилегии «свободы слова» возможен, но, разумеется, очень строго ограничен.

            2. Однако (!!) можно отказать в обслуживании, если клиент требует от тебя исполнить что-то, что не соответствует твоим убеждениям (написать что-то на торте), но нельзя отказать в обслуживании по мотивам убеждений клиента (только потому, что он гей или считает, что Крым – российский). В противном случае это чистая дискриминация и нарушение Европейской конвенции – именно ст. 9 (1). И это обосновывается решениями Европейского суда по делу Buscarini v. San Marino (1999) 30 EHRR 208 (нельзя обязать неверующих приносить христианскую клятву в парламенте), Kokkinakis v. Greece (1993) 17 EHRR 397 (плюс британское решение Commodore of the Royal Bahamas Defence Force v. Laramore [2017] UKPC 13; [2017] 1 WLR 2752) (нарушает права человека вынуждение лица демонстрировать веру в то, во что он не верит).

            Таким образом, уважаемый чешский суд публично как бы обгадился. Ну, приблизительно как итальянский, который запретил распятия в школах, но Европейский суд его поправил.

            Источник: Блог Дмитрия Гололобова


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