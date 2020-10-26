Хотя ситуация после отравления Навального потихоньку «размораживается» в виде идиотских и бессмысленных санкций, нет никаких сомнений, что скоро стоит ожидать новых громких «отравлений» оппозиционеров.

Возможности маневра за счет законодательных изменений, пандемии и хронического уменьшения кормовой базы критически сузились, а кушать хочется всегда. Тем более пример Алексея Анатольевича очень хорошо показывает, что разбираться-то реально никто не будет: «если у российского оппозиционера внеплановый дрист, значит его отравил Путин».

Поэтому всякий оппозиционер, который почувствует себя плохо, будет требовать от Путина немедленной доставки в клинику «Шарите» под усиленной охраной с последующей срочной доставкой анализов в лабораторию бундесвера.

Если идеальной страной для «бегства» от уголовного преследования считается Британия, то идеальной страной для определения «смертельного заражения» будет считаться Германия. Если ранее попытки связать свое плохое самочувствие с действиями «кровавой хунты», предпринятые Верзиловым и Кара-Мурзой-мл., были какие-то хилые и неубедительные, то теперь дорога проторена.

«Путин планомерно истребляет оппозицию просроченными боевыми отравляющими веществами» – вот такой приблизительно будет лозунг. И абсолютно никого не будет волновать, что после месяца тщательного ухода в «Шарите» «недотравленные» будут выглядеть куда лучше, чем до отравления.

А «Шарите» – тоже прямая выгода: репутация единственной клиники, которая «успешно спасает лидеров российской оппозиции от коварных отравлений по указанию Путина».

Все будут при деле: «отравленные» – лечиться за счет спонсоров, оппозиция – громко протестовать и требовать отвезти Путина в Гаагу, западные политики – вводить новые санкции против России, лохи – донатить.

Ждите, скоро схема заработает.

Источник: Блог Дмитрия Гололобова